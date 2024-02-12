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Политика ,  
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В Думу внесли новый проект о признании организаций нежелательными

Пискарев: в Думу внесли новый проект о признании организаций нежелательными
Согласно проекту, признавать нежелательными в России смогут не только неправительственные организации, но и те, что учреждены при участии зарубежных госорганов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, учрежденные с участием иностранных госорганов, а не только неправительственных структур (НПО), сообщил в телеграм-канале депутат Василий Пискарев («Единая Россия»).

«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — написал он.

Пискарев отметил, что прошлая версия закона принималась десять лет назад и речь там шла только о зарубежных НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам».

Изменения будут внесены в пять федеральных законов, в том числе № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Кроме того, уточнил Пискарев, готовятся «корреспондирующие поправки» в КоАП и УК — по ним ожидаются отзывы Правительства и Верховного суда.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Согласно поправкам, в 272-м законе, в ст. 3.1 (где описывается, деятельность какой НПО может быть признана нежелательной), появится следующий абзац: «По основаниям, изложенным в абзаце первом настоящей статьи, нежелательной на территории Российской Федерации может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства (за исключением международной межправительственной организации, членом которой является Российская Федерация)». Кроме того, из соответствующих пунктов этого и других законов будет исключено слово «неправительственный».

К 12 февраля в перечне нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, который ведет Минюст, 137 пунктов. Внесению в него предшествует принятие соответствующего решения Генпрокуратуры.

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Для тех иностранцев, кто участвует в деятельности нежелательных организаций, въезд в Россию запрещен — это распространят и на организации с госучастием. Также за работу на нежелательную организацию и ее финансирование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы (за организацию деятельности нежелательной организации).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нежелательные организации Госдума Василий Пискарев
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