Переговоры Путина и Мирзиёева начались с торжественной церемонии встречи

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

В резиденции «Куксарой» в Ташкенте прошла торжественная церемония встречи президента России, который прибыл на переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сначала переговоры пройдут в узком составе, а продолжатся — в расширенном. Перед началом встречи главы государств представили членов своих делегаций.

«Куксарой» — в переводе с узбекского «зеленый дворец» — загородная резиденция Мирзиёева, в которой он принимает глав иностранных государств и почетных гостей.

Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом накануне, 26 мая. Он посетил парк «Новый Узбекистан» в Ташкенте, а также возложил цветы к монументу Независимости.

Это третья страна, которую посетил Путин после переизбрания. Ранее президент побывал в Китае и Белоруссии и провел там переговоры с лидерами этих стран — Си Цзиньпином и Александром Лукашенко.