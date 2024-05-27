МИД ответил на слова главы Эстонии о планах «поставить Россию на колени»

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что Россию нужно «поставить на колени», призвала его показать, как это.

Карис в интервью Yle высказал мнение, что главное сейчас — «остановить российскую военную машину», сделать все возможное, «чтобы поставить Россию и [президента Владимира] Путина на колени». Только после могут начаться переговоры по миру, считает президент Эстонии.

«А как это? Пусть [он] покажет», — написала Захарова в телеграм-канале.

Путин 24 мая заявил, что вернуться к диалогу с Украиной можно исходя из договоренностей, которые были достигнуты в 2022-м на переговорах в Белоруссии и Турции, а также исходя «из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

Он подчеркнул, что документы будут подписаны с легитимной властью, которой у украинского президента Владимира Зеленского нет — 20 мая формально истек его пятилетний президентский срок, выборы из-за военного положения не проводились.

Киев называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. Позднее Зеленский допустил, что переговоры могут начаться с условием возвращения Киевом контроля над территориями, утраченными после февраля 2022 года.

Осенью 2022 года он подписал указ об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — пояснил глава Украины.