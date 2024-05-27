Президент Эстонии заявил о необходимости «поставить Россию на колени»

Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью Yle.

Карис заявил, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину». «Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [российского президента Владимира] Путина на колени», — сказал он. По его словам, только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.

В ответ на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину Карис заявил, что не может принимать таких решений. «Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент принимает решение об отправке войск», — сказал он.

Он отметил, что Украина «пока не видит в этом необходимости». Карис подчеркнул, что сейчас украинцам нужны не западные военные, а вооружение.

Дискуссия о вводе европейских войск на Украину началась после высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В конце февраля он заявил: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя».

Ряд лидеров западных стран заявили, что не будут отправлять военных на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что у альянса «нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину».

Кремль посчитал слова о возможной отправке войск опасными и предупредил, что появление военных НАТО на Украине приведет к прямому столкновению с Россией. Москва также осуждает передачу Украине вооружения, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.