«Ведомости» назвали число иностранцев в российских вузах

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В 2023–2024 учебном году в российских вузах обучаются свыше 355,7 тыс. иностранцев, за последние пять лет их число увеличилось на 16%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад о реализации госполитики в сфере образования, подготовленный вице-премьером Татьяной Голиковой.

По итогам 2022 года Россия занимала шестое место в мире по числу иностранных студентов. Тогда общее количество иностранцев в вузах страны составило 351,1 тыс. человек. В первую тройку стран вошли США (948, 5 тыс.), Великобритания (693,8 тыс.) и Канада (552,5 тыс.).

В 2023 году в университеты России поступило порядка 29,7 тыс. иностранцев, большинство из них граждане Белоруссии, Таджикистана и Китая — 2,1 тыс. студентов, 1,9 тыс. и 1,8 тыс. соответственно. Меньше всего за обучение в пределах квоты участвовали приезжие из Афганистана, Туркменистана и Вьетнама — 982, 894 и 855 соответственно.

Чаще всего иностранцы получают степени бакалавра (12 тыс. человек) и магистратуры (8,2 тыс. человек), реже поступают на специалитет и другие программы. Наибольший интерес у студентов из других стран вызывают направления, связанные с медициной, международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством, говорил ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ, в котором определил национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года. Среди них в том числе увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах.