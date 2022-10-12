Вузы назвали число новых иностранных студентов на фоне военной операции
Какая задача стоит перед университетами
В 2022 году квота правительства России по приему иностранных студентов на бюджетные места в российских вузах была установлена на уровне 23 тыс. человек, что почти на треть больше, чем годом ранее.
РБК запросил у 11 ведущих российских вузов данные о количестве принятых в этом году иностранных студентов. Согласно предоставленной ими информации, в двух университетах их число почти не изменилось год к году (МГУ и УРФУ), в двух — снизилось (ВШЭ и МФТИ), в двух — выросло (МГТУ им. Баумана и НИТУ МИСИС). В трех вузах на запросы РБК не ответили.
В Министерстве иностранных дел запрос о числе учебных виз, выданных в новом году иностранцам, переадресовали в Министерство образования и науки.
В Минобрнауки РБК пояснили, что в рамках приемной кампании нового учебного года поступило 83,03 тыс. заявок от иностранных граждан, желающих обучаться в российских университетах на бюджетных местах по квоте российского правительства. Наибольшее количество заявок поступило от граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Китая и Таджикистана, уточнили в Минобрнауки. В ведомстве добавили, что прием иностранных студентов на платной основе продолжается — окончательные итоги по приемной кампании будут подведены позже. Численность иностранных обучающихся в пределах квоты правительства в российских университетах к 2023 году по сравнению с 2020-м увеличится в два раза и составит 30 тыс. человек, напомнили в ведомстве.
Всего за два квартала 2022 года въезд в Россию с учебной целью был совершен 126,9 тыс. раз, в тот же период прошлого года — 49,5 тыс. раз, следует из данных ЕМИСС. Лидируют при этом въезды граждан Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана и Египта.
Какие данные предоставили вузы
- В Московском государственном университете (МГУ) рост спроса на получение высшего образования со стороны иностранцев оценили в 8%: за всю приемную кампанию было подано свыше 7 тыс. заявок на поступление от иностранных абитуриентов. При этом на первый курс были зачислены 2,1 тыс. студентов — столько же, сколько и в прошлом году. Большая их часть — граждане стран Восточной Азии, но в этом году увеличилось и число абитуриентов из Китая и государств Ближнего Востока. Самый высокий конкурс был на экономический факультет — шесть человек на место.
- Число иностранных студентов, принятых в этом году в Уральский федеральный университет, по словам проректора по международным связям Сергея Тушина, почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. В будущем году в УРФУ ожидают прирост числа студентов из-за рубежа.
- В Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ) за этот сезон заявки подали 26,5 тыс. абитуриентов и поступили 17,1 тыс. человек, включая иностранцев, что на 1,6% больше, чем годом ранее. В вузе отмечают, что рост произошел в основном за счет регионов, в то время как по Москве и области показатель снизился. Прием иностранных граждан в целом, отметили в ВШЭ, тоже несколько снизился — в силу «внешних факторов». Среди иностранных абитуриентов НИУ ВШЭ наибольшая часть пришлась на граждан КНР. Средний балл поступивших по ЕГЭ составил 96,1 — второе место после Физико-технического университета (МФТИ).
- В МФТИ также отметили некоторое снижение количества зачисленных на обучение иностранцев — всего 367 человек, хотя число поданных заявок осталось на уровне прошлого года. В университете это связывают с повышением критериев отбора (в 2022 году по результатам отбора в МФТИ были приняты 46% от числа подавших заявки, тогда как в 2021-м — 70%). Лидирующие позиции среди поступающих в МФТИ иностранцев заняли представители стран СНГ.
- В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и ее филиальной сети по итогам приемной кампании 2022 года первокурсниками бакалавриата, специалитета и магистратуры стали почти 22,5 тыс. человек из всех регионов России и 30 стран мира; число иностранных студентов составило 218 человек.
- В санкт-петербургском Университете ИТМО РБК сообщили, что по результатам приемной кампании было подано более 13 тыс. заявлений на поступление, на первый курс зачислили более 2,4 тыс. человек совокупно на платную и бюджетную формы обучения против 2,2 тыс. человек в прошлом году. Самыми востребованными направлениями у абитуриентов ИТМО в этом году оказались «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Техническая физика», «Химические технологии». В ИТМО не уточнили число абитуриентов из других стран.
- В МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2022 году поступили на различные уровни обучения, начиная с подготовительного факультета и бакалавриата и заканчивая образовательными программами в аспирантуре, более 750 студентов из 64 стран мира, что почти на 150 человек больше, чем в 2021 учебном году. Выборка стран от года к году почти не изменилась — большая часть иностранных студентов приезжают из государств Азии, СНГ, Среднего и Ближнего Востока. Лидерами стран по количеству поступивших студентов являются Китай, Вьетнам, Мьянма, Казахстан, Узбекистан, Сирийская Арабская Республика.
- В Университет науки и технологий (НИТУ МИСИС) в этом году поступили 457 абитуриентов из 42 стран, в том числе из КНР, Вьетнама, США, Нидерландов, Индии, Алжира. В прошлом году число поступивших иностранцев составило 412 человек, сообщили в университете.
- В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Томском государственном университете и Российском университете дружбы народов на запросы РБК не ответили.