Вузы назвали число новых иностранных студентов на фоне военной операции

Число бюджетных мест для иностранцев в российских вузах в этом году увеличилось на треть по сравнению с 2021 годом. РБК выяснил у ведущих университетов, насколько выросло число зарубежных студентов в их аудиториях

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Какая задача стоит перед университетами

В 2022 году квота правительства России по приему иностранных студентов на бюджетные места в российских вузах была установлена на уровне 23 тыс. человек, что почти на треть больше, чем годом ранее.

РБК запросил у 11 ведущих российских вузов данные о количестве принятых в этом году иностранных студентов. Согласно предоставленной ими информации, в двух университетах их число почти не изменилось год к году (МГУ и УРФУ), в двух — снизилось (ВШЭ и МФТИ), в двух — выросло (МГТУ им. Баумана и НИТУ МИСИС). В трех вузах на запросы РБК не ответили.

В Министерстве иностранных дел запрос о числе учебных виз, выданных в новом году иностранцам, переадресовали в Министерство образования и науки.

В Минобрнауки РБК пояснили, что в рамках приемной кампании нового учебного года поступило 83,03 тыс. заявок от иностранных граждан, желающих обучаться в российских университетах на бюджетных местах по квоте российского правительства. Наибольшее количество заявок поступило от граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Китая и Таджикистана, уточнили в Минобрнауки. В ведомстве добавили, что прием иностранных студентов на платной основе продолжается — окончательные итоги по приемной кампании будут подведены позже. Численность иностранных обучающихся в пределах квоты правительства в российских университетах к 2023 году по сравнению с 2020-м увеличится в два раза и составит 30 тыс. человек, напомнили в ведомстве.

Всего за два квартала 2022 года въезд в Россию с учебной целью был совершен 126,9 тыс. раз, в тот же период прошлого года — 49,5 тыс. раз, следует из данных ЕМИСС. Лидируют при этом въезды граждан Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана и Египта.

Какие данные предоставили вузы