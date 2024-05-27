Пушилин допустил строительство малых предприятий на «Азовстали»

Денис Пушилин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут разместить малые промышленные предприятия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Беларусь-1».

По его словам, во всех районах республики сохранится «промышленный уклон», это связано в том числе с пересмотром концепции развития производства с учетом санкций и потребностей страны. Говоря об «Азовстали», Пушилин отметил, что тот наносил серьезный экологический ущерб как городу и окрестностям, так и Азовскому морю.

«Предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен, каким он был. Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия», — сказал он.

Российские войска установили полный контроль над Мариуполем, в том числе над «Азовсталью», в мае 2022 года. Завод был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Производственные мощности позволяли ему производить до 5,7 млн т чугуна, 5,3 млн т конвертерной стали и 4,7 млн т готового проката в год.

В июне 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» сможет продолжить работу в качестве промышленного парка или места отдыха для жителей Мариуполя, «но, конечно, уже не как металлургический комплекс». В мае следующего года он сообщил, что на месте «Азовстали» построят технопарк, его план будет готов после разминирования территории.