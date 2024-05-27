Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая. Об этом сообщило Минобороны страны.

Военные заметили 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четыре корабля морской полиции КНР. Десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова. Для слежения за целями тайваньская армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы.

Народно-освободительная армия Китая 23-24 мая проводила военные учения флота, ВВС и ракетных войск вблизи Тайваня. Маневры проходили в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

В ответ на проведение учений Минобороны Тайваня заявило, что направило силы, в том числе самолеты и военные корабли, к берегам острова для реагирования на действия НОАК. Как подчеркнуло ведомство, власти региона не стремятся к конфликтам, но будут защищать свою страну.