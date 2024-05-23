Китай начал военные учения у берегов Тайваня

Восточный театр боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовал совместные учения флота, ВВС и ракетных войск вблизи Тайваня, сообщает «Синьхуа».

Учения начались в 7:45 по местному времени (2:45 мск) и продлятся до 24 мая. Они проходят в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

К Тайваню прибыли корабли и самолеты НОАК для боевого патрулирования у берегов острова. Цель учений — проверить «реальные боевые возможности войск на театре военных действий в совместных операциях». В частности, речь идет о морском и воздушном патрулировании, захвате контроля над ситуацией во время боевых действий и точечном наведении на цели.

«Это также суровое наказание для сепаратистских сил, стремящихся к «независимости Тайваня», и серьезное предупреждение против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил», — заявил представитель Восточного театра боевого командования полковник Ли Си.

Министерство обороны Тайваня сообщило в соцести X, что до 6:00 по местному времени (1:00 мск) вблизи Тайваня были обнаружены 12 кораблей и один самолет НОАК. «Самолет вошел в зону ПВО Тайваня на юго-западе и юго-востоке. Вооруженные силы США отслеживали ситуацию и отреагировали соответствующим образом», — говорится в сообщении.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета. Тайбэй категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

В Тайване 20 мая прошла инаугурация нового президента Лай Циндэ. Новый лидер обратился к Пекину с призывом признать островное государство в качестве независимого.

«Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны», — заявил Лай.

В канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР заявили, что независимость Тайбэя несовместима с миром в Тайваньском проливе.