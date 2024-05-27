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Политика ,  
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Над Орловской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Орловская область неоднократно подвергалась попыткам атак беспилотников. Так, утром 26 мая средства ПВО сбили над регионом три дрона. Никто не пострадал, разрушений также не было.

Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на регион
Политика

В начале мая во время отражения атаки беспилотников на Глазуновский и Свердловский районы получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате было частично нарушено электроснабжение.

Над Орловской областью сбили беспилотник
Над Орловской областью сбили беспилотник

Теги
Орловская область Андрей Клычков беспилотники дроны
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