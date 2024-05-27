Над Орловской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Орловская область неоднократно подвергалась попыткам атак беспилотников. Так, утром 26 мая средства ПВО сбили над регионом три дрона. Никто не пострадал, разрушений также не было.

В начале мая во время отражения атаки беспилотников на Глазуновский и Свердловский районы получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате было частично нарушено электроснабжение.