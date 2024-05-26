В Орловской области сбили три беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

«По предварительной информации жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал Клычков.

Также за прошедшую ночь были уничтожены семь дронов в Курской области и один беспилотник в Брянской области.

Кроме того, в Белгородской области подвергся обстрелу город Шебекино. Пострадавших нет, но в 26 квартирах четырех многоквартирных домов были выбиты окна. В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля. Есть повреждения на линии газоснабжения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.