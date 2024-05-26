 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Орловской области сбили три беспилотника

Губернатор Клычков сообщил о трех сбитых дронах в Орловской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

«По предварительной информации жертв и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал Клычков.

Также за прошедшую ночь были уничтожены семь дронов в Курской области и один беспилотник в Брянской области.

Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, в Белгородской области подвергся обстрелу город Шебекино. Пострадавших нет, но в 26 квартирах четырех многоквартирных домов были выбиты окна. В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля. Есть повреждения на линии газоснабжения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Орловской области сбили три беспилотника
В Орловской области сбили три беспилотника

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Орловская область Андрей Клычков беспилотники дроны
Материалы по теме
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик
Политика
Беспилотник упал на территории аула в Адыгее
Политика
За ночь над Россией сбили три беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
На МКАДе водитель Toyota сбил человека и столкнулся с двумя машинами Общество, 08:53
Гладков сообщил о четырех погибших и 18 раненых от обстрелов за день Политика, 08:43
Минобороны сообщило о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах России Политика, 08:18
МИД сообщил о прекращении контактов «арктической пятерки» Политика, 08:06
В Орловской области сбили три беспилотника Политика, 07:43
КНДР предупредила США и Южную Корею о военных мерах в ответ на провокации Политика, 07:33
В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников Политика, 06:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Motor.ru узнал о первом пересевшем на Aurus иностранном дипломате Общество, 06:34
Politico узнало об опасениях в ЕС из-за плана США по российским активам Политика, 06:25
Более 4 тыс. человек пострадали от оползня в Папуа-Новой Гвинее Общество, 06:04
В Бурятии жителям запретили ходить в лес Общество, 05:29
Украинские военные рассказали о недостатках мобилизации Политика, 05:08
В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы Политика, 04:53
Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман Общество, 04:36