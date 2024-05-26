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Политика ,  
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Песков назвал личные разговоры Путина и Мирзиёева важным элементом визита

Песков: личные разговоры Путина и Мирзиёева являются важным элементом визита
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Личные разговоры президента России Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева имеют большое значение в рамках визита российского лидера в соседнюю страну, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видеофрагмент беседы опубликован в телеграм-канале репортера.

«Вот сейчас два президента отправляются на личное общение, которое, наверное, и является одним из важных элементов этого визита. В момент такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы», — сказал Песков.

Часы для общения появляются у лидеров стран после основных мероприятий и церемоний в ходе визита, отметил Песков.

Путин прибыл с визитом в Узбекистан
Политика
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан 26 мая. Это третья страна, которую посетил президент после переизбрания. В ходе переговоров Путин и Мирзиёев обсудят вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами и перспективы развития российско-узбекистанских отношений. Кроме того, главы государств затронут тему сооружения в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.

Ранее Путин и Мирзиёев посетили парк «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Российский президент возложил венок к монументу Независимости.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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