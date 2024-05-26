Путин в Узбекистане обсудит строительство АЭС с малыми реакторами

Владимир Путин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами, передает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту президента Владимира Путина, который посетит Ташкент 26–27 мая.

Также среди обсуждаемых проектов — сооружение в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна. «В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС», — говорится в документах.

В 2017 году «Росатом» заявил о планах построить в Узбекистане атомную электростанцию. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказывал, что станция будет состоять из двух современных блоков поколения «три плюс» ВВЭР-1200. Мощность каждого энергоблока составит до 1,2 ГВт.

В октябре 2018 года Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Навоийской области республики. Макет будущей электростанции был изготовлен по образцу существующей Нововоронежской АЭС-2. Стоимость проекта оценивалась в $11 млрд, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.