Один человек пострадал при обстреле Белгорода из РСЗО «Ольха»
Два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» сбили на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Снаряды уничтожили над территорией Шебекино.
В результате атаки пострадала мирная жительница. Она получила контузию и сама обратилась в больницу, сообщил губернатор.
Повреждения после отражения воздушного удара зафиксировали в 23 частных домах в селе Ржевка. На участках выбиты окна, разрушены стены и крыши домов, посечены заборы и фасады.
В промзоне после атаки ВСУ начался пожар, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ремонту линий водо-, газо- и электроснабжения. Кроме того, повреждены девять автомобилей.
Ранее об уничтожении ракет РСЗО «Ольха» сообщили в Минобороны.
БПЛА также атаковал поселок Борисовка, сообщил Гладков. Дрон упал на автомобильную стоянку и взорвался, в результате пострадал находившийся в машине мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. На стоянке повреждены девять автомобилей, три из них загорелись.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 26 мая в районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался дрон самолетного типа. Мирные жители не пострадали, повреждены две машины. Спустя 15 минут после сообщения в городе объявили ракетную опасность
В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик — в результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено. Под удар беспилотников также попали два села Грайворонского городского округа.
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