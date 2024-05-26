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Военная операция на Украине ,  
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Один человек пострадал при обстреле Белгорода из РСЗО «Ольха»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» сбили на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Снаряды уничтожили над территорией Шебекино.

В результате атаки пострадала мирная жительница. Она получила контузию и сама обратилась в больницу, сообщил губернатор.

Повреждения после отражения воздушного удара зафиксировали в 23 частных домах в селе Ржевка. На участках выбиты окна, разрушены стены и крыши домов, посечены заборы и фасады.

В промзоне после атаки ВСУ начался пожар, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ремонту линий водо-, газо- и электроснабжения. Кроме того, повреждены девять автомобилей.

Ранее об уничтожении ракет РСЗО «Ольха» сообщили в Минобороны.

БПЛА также атаковал поселок Борисовка, сообщил Гладков. Дрон упал на автомобильную стоянку и взорвался, в результате пострадал находившийся в машине мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. На стоянке повреждены девять автомобилей, три из них загорелись.

В Белгородской области сбили две ракеты «Ольха»
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Фото:Минобороны России

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 26 мая в районе педагогического колледжа в Белгороде упал и взорвался дрон самолетного типа. Мирные жители не пострадали, повреждены две машины. Спустя 15 минут после сообщения в городе объявили ракетную опасность

В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик — в результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено. Под удар беспилотников также попали два села Грайворонского городского округа.

Один человек пострадал при обстреле Белгорода из РСЗО «Ольха»
Один человек пострадал при обстреле Белгорода из РСЗО «Ольха»

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Персоны
Белгородская область Шебекино обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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