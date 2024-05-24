Лукашенко сообщил о решении Путина о ценах на газ и нефть для Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин принял решение, какие будут цены на нефть и газ для Белоруссии, заявил Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой. Его цитирует БелТА.

«Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. <...> Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения», — сказал Лукашенко. Он заявил, что он и Путин «детально разобрали все нюансы».

Российский лидер отметил, что все параметры поставок российского газа в Белоруссию согласованы на ближайшие годы.

В феврале 2023 года Минск и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставку газа, исходя из условий 2022 года и уровне наценки до 2025 года. Таким образом, газ обходится Белоруссии в $128,5 за 1 тыс. куб. м, такая же цена была в 2021 и 2020 годах.

В Минске отметили, что с переходом на рубль цена на газ стала более выгодной. Летом 2022 года в Минэнерго Белоруссии уточнили, что расплатились за газ без задержек и в полном объеме.