В Новокузнецке в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек
В результате аварии с автобусом в Новокузнецке пострадали девять человек, управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Водитель автобуса, допустив съезд вправо с проезжей части, наехал на ограждение железной дороги, расположенной рядом с одним из торгово-офисных центров города», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Расследование ДТП находится на контроле региональной прокуратуры.
10 мая в Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В автобусе находилось около 20 человек, в результате ДТП погибли семь человек.
Водителя автобуса задержали и арестовали по делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса). Мужчина признал вину.
В компании «Такси», которая эксплуатировала автобус, провели обыски. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не предоставляли необходимого для отдыха времени. Техническая экспертиза по делу установила, что тормоза у транспорта были исправны.
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