Начальник автоколонны частично признал вину в падении автобуса в Мойку

Начальник автоколонны частично признал вину по делу о падении автобуса в Мойку

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Начальник автоколонны ООО «Такси», которое обслуживало упавший в Мойку автобус, Джахангир Адалет оглы Халилов частично признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Халилова обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Октябрьский районный суд заключил Халилова под стражу, так как, по мнению следствия, фигурант «может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников судопроизводства».

«Материалы следователь доставил, а вот Халилова пока нет», — добавили в пресс-службе.

Днем 10 мая рейсовый автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограждение и упал в Мойку. Спасатели вытащили девять человек из салона, семеро пассажиров погибли.

В компании «Такси», провели обыски. Водитель затонувшего автобуса Рахматшох Курбонов полностью признал свою вину и рассказал, что заметил нестабильную работу тормозной системы автобуса примерно за 2 часа до падения автобуса в Мойку.

По данным следствия, Курбонову в течение нескольких дней не предоставляли необходимое время для отдыха. Представитель компании «Такси» Роман Юренев заверил в беседе с РБК, что водитель перед выходом на маршрут прошел необходимое медицинское освидетельствование.