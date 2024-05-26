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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили два украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Два разведывательных беспилотника ВСУ уничтожили над Севским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дроны сбили силами ПВО. По данным глава области, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над территорией Брасовского района.

В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников
Политика

Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны украинских военных. 24 мая средства ПВО сбили над территорией региона два БПЛА. В результате атак дронов никто не пострадал.

23 мая при атаке беспилотника пострадал водитель трактора — мужчину контузило. Его машина также получила повреждения.

В Брянской области сбили два украинских беспилотника
В Брянской области сбили два украинских беспилотника

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Военная операция на Украине Брянская область Александр Богомаз дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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