В Брянской области в результате атаки дрона пострадал тракторист

При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист

Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадал водитель трактора — у него контузия, врачи оказали мужчине помощь. Сама машина значительно повреждена, добавил глава региона. На месте происшествия работают оперативные службы.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Так, 18 мая дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу.