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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист

В Брянской области в результате атаки дрона пострадал тракторист
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадал водитель трактора — у него контузия, врачи оказали мужчине помощь. Сама машина значительно повреждена, добавил глава региона. На месте происшествия работают оперативные службы.

Над Брянской областью сбили второй за день дрон
Политика
Фото:Global Look Press

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Так, 18 мая дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу.

При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист
При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист

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Персоны
Брянская область Александр Богомаз дроны пострадавший трактор
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
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Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью
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