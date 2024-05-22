Над Брянской областью сбили второй за день дрон
Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.
Это второй аппарат, сбитый над регионом за сутки. Ночью Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника в Навлинском районе.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минувшей ночью силы ПВО сбили три дона в Белгородской области и один — в Калужской, отчиталось Минобороны.
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