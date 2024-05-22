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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили второй за день дрон

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом в Брянской области беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Это второй аппарат, сбитый над регионом за сутки. Ночью Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника в Навлинском районе.

ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Политика

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минувшей ночью силы ПВО сбили три дона в Белгородской области и один — в Калужской, отчиталось Минобороны.

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Александр Богомаз Брянская область ПВО беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
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Над Брянской областью сбили дрон
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Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
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