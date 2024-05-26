Силы ПВО Брянской и Курской областей уничтожили восемь беспилотников за ночь

В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, дрон уничтожили над территорией Брасовского района. Пострадавших и разрушений не было, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Об атаке дронов сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах», — уточнил Смирнов.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, как и другие приграничные регионы — Брянская и Белгородская области. В Курской области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В ночь на 26 мая в Курской области сбили еще один беспилотник, об этом сообщило Минобороны.