В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников
Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, дрон уничтожили над территорией Брасовского района. Пострадавших и разрушений не было, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Об атаке дронов сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах», — уточнил Смирнов.
С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, как и другие приграничные регионы — Брянская и Белгородская области. В Курской области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В ночь на 26 мая в Курской области сбили еще один беспилотник, об этом сообщило Минобороны.
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