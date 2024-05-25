Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
Автомобиль, ехавший по дороге в Белгородской области, подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у автомобиля поврежден кузов и выбито лобовое стекло.
Ранее утром атакам беспилотников подверглись село Ясные Зори Белгородского района и город Шебекино. Повреждены здания сельскохозяйственного и промышленного предприятий. Никто не пострадал.
Накануне в результате атаки FPV-дрона был поврежден легковой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района. В поселке Красное дрон сбросил бомбу, были повреждены кровля, фасад и остекление магазина.
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