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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Автомобиль, ехавший по дороге в Белгородской области, подвергся атаке дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у автомобиля поврежден кузов и выбито лобовое стекло.

Ранее утром атакам беспилотников подверглись село Ясные Зори Белгородского района и город Шебекино. Повреждены здания сельскохозяйственного и промышленного предприятий. Никто не пострадал.

Школа получила повреждения после атаки дрона на белгородское село
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Накануне в результате атаки FPV-дрона был поврежден легковой автомобиль в селе Малиновка Белгородского района. В поселке Красное дрон сбросил бомбу, были повреждены кровля, фасад и остекление магазина.

Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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