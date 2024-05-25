В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик
Грузовой автомобиль, который работал в поле, подвергся нападению со стороны дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака произошла в районе села Борисовка Волоконовского района региона.
В результате взрыва произошло возгорание кабины грузовика. Очаг возгорания оперативно потушили, никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор.
Чуть ранее Гладков сообщил, что Шебекино подвергся атаке дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией в городском кафе была повреждена кровля, никто из жителей не пострадал.
До этого беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва у автомобиля был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.
Утром 25 мая ВСУ дважды атаковали город Шебекино с помощью дронов, писал Гладков. В результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. После второй атаки там же было частично повреждено оборудование. Никто не пострадал.
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