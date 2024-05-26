В КНДР пообещали принять военные меры в ответ на провокации США и Южной Кореи

КНДР предупредила США и Южную Корею о военных мерах в ответ на провокации

Военнослужащие Северной Кореи готовы принять военные меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокации, угрожающие суверенитету КНДР, заявил замминистра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточнил замминистра обороны, в последнее время Южная Корея стала распространять листовки в приграничных районах КНДР, что власти Северной Кореи посчитали «психологическим заговором». Он уточнил, что растет и количество нарушений морской границы, в том числе для мобильного патрулирования.

«Частые нарушения морской границы повлекут за собой опасные последствия. Мы никогда не пересекали <...> северную разграничительную линию. Мы уже предупредили, что можем принять необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности», — отметил Ким Ган Ир. Замминистра обороны предупредил, что меры могут быть осуществлены «в любой момент, будь то на воде или на суше».

В конце апреля агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского военного чиновника сообщило, что военнослужащие КНДР заминировали дорогу в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что КНДР в преддверии президентских выборов в США может предпринять самые провокационные военные действия за десятилетие в отношении американских властей.

В Белом доме предполагают, что возможное усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширение ядерного потенциала КНДР должно оказать влияние на американское общество перед выбором между Джо Байденом и Дональдом Трампом.