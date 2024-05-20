В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США
КНДР повысило готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США на ядерном полигоне в Неваде 14 мая, заявили в северокорейском МИДе, преедате ЦТАК.
В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян принимает меры для подготовки «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе» из-за недавних действий Вашингтона.
Тесты на полигоне в Неваде в северокорейском МИДе считают опаснейшим действием, которое оказывает «отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами».
Субкритическое испытание в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада провели 14 мая. В ходе эксперимента американские военные получили «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках».
В рамках таких тестов ученые подтверждают «сохранность, надежность и эффективность» ядерных боеголовок без ядерных взрывных испытаний, сообщили в министерстве энергетики США.
В конце апреля Пхеньян впервые провел тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара. Военные отработали применение батарей сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. В ходе учений проводилась «стрельба снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой». Власти КНДР назвали маневры «четким предупредительным сигналом для врагов».
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