В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США

КНДР повысило готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США на ядерном полигоне в Неваде 14 мая, заявили в северокорейском МИДе, преедате ЦТАК.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян принимает меры для подготовки «к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе» из-за недавних действий Вашингтона.

Тесты на полигоне в Неваде в северокорейском МИДе считают опаснейшим действием, которое оказывает «отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами».

Субкритическое испытание в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада провели 14 мая. В ходе эксперимента американские военные получили «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках».

В рамках таких тестов ученые подтверждают «сохранность, надежность и эффективность» ядерных боеголовок без ядерных взрывных испытаний, сообщили в министерстве энергетики США.

В конце апреля Пхеньян впервые провел тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара. Военные отработали применение батарей сверхкрупных реактивных орудий 600-мм калибра. В ходе учений проводилась «стрельба снарядами сверхкрупного реактивного орудия с имитированной ядерной боеголовкой». Власти КНДР назвали маневры «четким предупредительным сигналом для врагов».