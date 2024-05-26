В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду после похолодания

Погода в Москве станет июльской после того, как пройдет похолодание, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Москва все еще находится в холодной части циклона. <...> К Москве приближается центр антициклона, воздушные массы с запада, температура повысится, ночью плюс 10-12, днем — плюс 26-27 градусов», — уточнил синоптик.

По его словам, такая погода характерна для самого конца июня или начала июля. Он отметил, что «погода опережает свое развитие».

В понедельник, 27 мая, произойдет небольшое изменение циркуляции, воздух будет с северо-востока, поэтому дневные температуры установятся на уровне 20-25 градусов тепла. Жаркая погода сохранится до конца недели.

«Ночные температуры будут очень высокими: начиная со среды минимальные значения будут выше 10 градусов», — отметил Вильфанд. Он добавил, что температура водоемов хорошо прогреется, и к следующим выходным водоемы и Москва-река достигнут 19-20 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил о приближении купального сезона в Москве.

После необычно теплого апреля в начале мая российские регионы столкнулись с резким похолоданием. В Москве несколько раз выпал снег, в городе снова включали отопление. Вильфанд объяснил аномально холодную погоду редким столкновением циклона и антициклона.