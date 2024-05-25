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Общество ,  
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Вильфанд сообщил о приближении купального сезона в Москве

Вода в московских водоемах на следующей неделе прогреется до плюс 19 градусов — это говорит о приближении купального сезона, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Для детей купальный сезон открывается, когда плюс 22 градуса, но и плюс 19 градусов — это уже вполне симпатично», — сказал он.

По словам Вильфанда, предстоящие выходные — последние дни, когда можно загорать, не опасаясь последствий. «В субботу и воскресенье ультрафиолетовый индекс — 3-4. <...> Начиная со следующей субботы ультрафиолетовый индекс при такой малооблачной погоде будет выше», — сказал синоптик ТАСС.

В воскресенье, 26 мая, воздух прогреется до плюс 27 градусов, а ночная температура будет выше плюс 10 градусов. «Такая погода больше характерна для второй половины июня», — заключил синоптик.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

После необычно теплого апреля в начале мая российские регионы столкнулись с резким похолоданием. В Москве несколько раз выпал снег, в городе снова включали отопление. Вильфанд объяснил аномально холодную погоду редким столкновением циклона и антициклона

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Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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