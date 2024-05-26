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Военная операция на Украине ,  
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Захарова призвала МИД Польши поделиться данными о подрывах газопроводов

Захарова: Польше следует раскрыть участие США в подрыве двух «Северных потоков»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Властям Польши следует раскрыть данные, касающиеся роли США в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» вместо того, чтобы комментировать конфликт на Украине, заявила газете «Известия» официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Так она ответила на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорскому, который сказал, что после начала российской военной операции Вашингтон пригрозил Москве нанести удар по ее позициям на Украине в случае применения ей ядерного оружия.

По словам Сикорского, «американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием».

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока-2» и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала Захарова, комментируя заявление Сикорского.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия.

В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили об остановке расследования обстоятельств ЧП на «Северных потоках», отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле назвали абсурдным решение прекратить расследование.

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Мария Захарова МИД Польша США Северный поток Северный поток 2 Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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