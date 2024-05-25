Гладков: в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе действует предупреждение о воздушной тревоге, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Находящихся дома граждан просят укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, рекомендуют спуститься в укрытие.

О ракетной опасности в областном центре и районе также сообщило региональное МЧС.

25 мая несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинских дронов и обстрелу со стороны ВСУ. По данным губернатора, на подлете к Белгороду силы ПВО уничтожили 15 воздушных целей.

В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. В Дубовом, которое находится рядом с Белгородом, во время обстрела погибла женщина.

Шебекино несколько раз атаковали БПЛА. В результате падения и взрыва одного из беспилотников была пробита кровля корпуса промышленного предприятия. Позднее при атаке дрона-камикадзе в городе пострадала женщина.