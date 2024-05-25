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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и районе действует предупреждение о воздушной тревоге, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Находящихся дома граждан просят укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, рекомендуют спуститься в укрытие.

О ракетной опасности в областном центре и районе также сообщило региональное МЧС.

Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

25 мая несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинских дронов и обстрелу со стороны ВСУ. По данным губернатора, на подлете к Белгороду силы ПВО уничтожили 15 воздушных целей.

В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. В Дубовом, которое находится рядом с Белгородом, во время обстрела погибла женщина

Шебекино несколько раз атаковали БПЛА. В результате падения и взрыва одного из беспилотников была пробита кровля корпуса промышленного предприятия. Позднее при атаке дрона-камикадзе в городе пострадала женщина.

В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность

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Белгород обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека
Политика
Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области
Политика
Гладков сообщил о гибели жительницы Дубового в результате обстрела
Политика
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