В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
В Белгороде и районе действует предупреждение о воздушной тревоге, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Находящихся дома граждан просят укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, рекомендуют спуститься в укрытие.
О ракетной опасности в областном центре и районе также сообщило региональное МЧС.
25 мая несколько населенных пунктов региона подверглись атаке украинских дронов и обстрелу со стороны ВСУ. По данным губернатора, на подлете к Белгороду силы ПВО уничтожили 15 воздушных целей.
В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. В Дубовом, которое находится рядом с Белгородом, во время обстрела погибла женщина.
Шебекино несколько раз атаковали БПЛА. В результате падения и взрыва одного из беспилотников была пробита кровля корпуса промышленного предприятия. Позднее при атаке дрона-камикадзе в городе пострадала женщина.
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