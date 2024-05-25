Гладков: в Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе пострадала женщина

В Шебекино при атаке дрона-камикадзе пострадала женщина

Фото: Алексей Гавриш / ТАСС

Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе, в результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник упал на стоянке рядом с магазином и взорвался.

«Пострадала мирная жительница — у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей», — написал Гладков.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 2. Кроме того, при атаке беспилотника повреждения получил легковой автомобиль.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 25 мая в регионе объявляли ракетную опасность.

За последние несколько часов Шебекино неоднократно атаковали украинские беспилотники. В результате детонаций дронов в городе повреждены автомобиль, кровля кафе, крыша корпуса промышленного предприятия.