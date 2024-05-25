Гладков сообщил о гибели жительницы Дубового в результате обстрела
В результате попадания во дворе жилого комплекса в поселке Дубовое под Белгородом погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — написал глава области.
Во время атаки в поселке также пострадали три женщины — они получили осколочные ранения различных частей тела. В Таврово, которое находится рядом с Дубовым, пострадал мужчина, у него диагностировали осколочные ранения головы и поясничной области. Раненых доставили в городскую больницу № 2.
В Дубовом в результате обстрела загорелись частный жилой дом и коммерческий объект, огонь потушен. В 13 домовладениях также повреждены кровли и заборы, выбиты окна. В Таврово разрушен дом, повреждены баня и забор.
По данным губернатора, система ПВО сбила на подлете к Белгороду 15 воздушных целей. Позже эту информацию подтвердило Минобороны.
25 мая населенные пункты Белгородской области неоднократно подвергались атакам БПЛА и обстрелам. В регионе дважды объявляли ракетную опасность.
В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела.
В Шебекино в результате падения и взрыва дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, из-за второго удара там же было частично повреждено оборудование. Никто не пострадал. Позднее при атаке дрона-камикадзе в городе пострадала женщина.
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