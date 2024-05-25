 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино

Промышленное предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Город Шебекино Белгородской области дважды за утро был атакован с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. Никто не пострадал.

Ранее утром атаке беспилотника подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Дрон сбросил бомбу на крышу здания сельхозпредприятия. Внутри помещения возник пожар, его уже потушили.

В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Предприятия Белгородской области неоднократно атаковали беспилотники. Так, 23 мая в селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате удара FPV-дрона была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Никто не пострадал.

Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино
Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Политика
В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона
Политика
В Белгородской области сбили дрон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом Общество, 11:29
Ликсутов сообщил о подключении к оплате по биометрии первых станций МЦД Город, 11:25
Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино Политика, 11:21
Дончич повторил рекорд по трипл-даблам в плей-офф НБА Спорт, 11:11
Эльфы и драконы: «Кольца Власти» и «Дом Дракона» вернутся летом 2024-го Технологии и медиа, 11:03
Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России Инвестиции, 11:00
В Краснодаре завели дело после ранения детей из-за упавшей кровли школы Общество, 10:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У берегов Окинавы обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой Технологии и медиа, 10:39
Forbes включил Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян Спорт, 10:33
Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС Политика, 10:27
Вертолет Пашиняна из-за плохой погоды совершил экстренную посадку Политика, 10:23
Прервалась рекордная серия Бобровского в овертаймах Кубка Стэнли Спорт, 10:16
«Русская NVIDIA» выходит на биржу. Стоит ли участвовать в IPO «Элемента» Pro, 10:15
Действительно ли жена легендарного тренера прокляла «Динамо» Спорт, 10:07