Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Город Шебекино Белгородской области дважды за утро был атакован с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. Никто не пострадал.

Ранее утром атаке беспилотника подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Дрон сбросил бомбу на крышу здания сельхозпредприятия. Внутри помещения возник пожар, его уже потушили.

Предприятия Белгородской области неоднократно атаковали беспилотники. Так, 23 мая в селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате удара FPV-дрона была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Никто не пострадал.