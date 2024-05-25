Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино
Город Шебекино Белгородской области дважды за утро был атакован с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате падения и взрыва первого дрона была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. Никто не пострадал.
Ранее утром атаке беспилотника подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Дрон сбросил бомбу на крышу здания сельхозпредприятия. Внутри помещения возник пожар, его уже потушили.
Предприятия Белгородской области неоднократно атаковали беспилотники. Так, 23 мая в селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате удара FPV-дрона была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Никто не пострадал.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования