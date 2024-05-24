На Запорожской АЭС не увидели рисков из-за сброса воды с ДнепроГЭС
На Запорожской АЭС не прогнозируют рисков для станции из-за сброса воды с ДнепроГЭС, находящейся выше по течению Днепра в подконтрольном Украине Запорожье, сообщили РБК на станции.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев открыл все шлюзы на плотине ДнепрГЭС, вода будет прибывать в течение нескольких дней, но затопления населенных пунктов на Днепре не ожидается. Однако, по его словам, могут быть подтоплены острова на реке.
ДнепроГЭС — крупнейшая на Украине, это пятая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Первые четыре — Киевская, Каневская (в Черкасской области), Кременчугская (Кировоградская область), Среднеднепровская (Днепропетровская область).
Шестой была Каховская ГЭС, плотина которой была разрушена. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. После прорыва началось затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра.
22 марта оператор «ДнепроГЭС» «Укргидроэнерго» сообщило о ракетном ударе по станции. Были зафиксированы попадания по гидросооружениям и плотине, на ГЭС начался пожар. Угрозы прорыва не было. Однако там отмечали, что вторая очередь (ГЭС-2) «в критическом состоянии», ГЭС-1 тоже не работала.
Минобороны России сообщало, что в тот день был нанесен «массированный удар» высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Это позволило дезорганизовать «функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», отметили в ведомстве.
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