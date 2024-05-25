МВД рассказало детали конфликта со стрельбой в Петербурге
Открывший стрельбу по полицейским житель Санкт-Петербурга забаррикадировался в квартире, сообщает официальный портал «МВД-Медиа».
По данным портала, полиция прибыла по вызову в дом № 5 на Народной улице в Невском районе города из-за сообщений о стрельбе из, предположительно, травматического оружия.
«Увидев стражей порядка злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире», — говорится в сообщении. Полицейские совместно с Росгвардией пытаются задержать стрелявшего.
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По данным телеграм-канала Mash, злоумышленник во время стрельбы попал по детской площадке. Территорию возле дома обнесли лентой, в результате атаки никто не пострадал.
По данным портала 78.RU и телеграм-канала «112», в результате стрельбы ранения получил один из сотрудников правоохранительных органов. На месте ЧП дежурят медики и пожарные. .
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