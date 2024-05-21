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Общество ,  
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На юге Москвы произошла перестрелка

В Бирюлево Западном произошла перестрелка с пострадавшими
Один из участников конфликта на Медынской улице применил травматическое оружие. Двух пострадавших в результате драки госпитализировали
Гильзы, обнаруженные на месте происшествия
Гильзы, обнаруженные на месте происшествия (Фото: moscowproc / Telegram)

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой, два человека пострадали. Об этом сообщает прокуратура Южного административного округа столицы. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщает о четырех пострадавших в результате перестрелки и массовой драки мигрантов.

«По предварительным данным, на улице Медынской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате драки пострадали два человека, их госпитализировали, отметили в ведомстве. Прокуратура начала проверку.

В МВД сообщили РБК, что в конфликте участвовали около 15 человек. «Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы», — заявили в МВД. Сейчас полицейские иут других участников конфликта.

На севере Москвы произошла стрельба
Общество

Еще одна перестрелка произошла в начале мая на севере Москвы. Конфликт возник между тремя жителями дома на Коровинском шоссе. Один из них начал стрельбу из травматического пистолета.

В результате ЧП никто не пострадал, нападавшего задержали. По факту стрельбы завели дело о хулиганстве.

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Москва перестрелка ЧП
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