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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отреагировала на высказывание генсека НАТО об ударах по России

Захарова: участникам мирной конференции нужно знать о заявлениях генсека НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Участникам грядущей мирной конференции по Украине в Швейцарии нужно знать о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Генсек НАТО в интервью The Economist призвал страны альянса «подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они безвозмездно передали Украине». Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда «в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий». «Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону», — пояснил Столтенберг.

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Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение страны к границам 1991 года.

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Персоны
Мария Захарова Йенс Столтенберг НАТО Швейцария Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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