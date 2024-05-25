Минфин США оценил ход переговоров G7 по замороженным активам России
При обсуждении внутри G7 плана по использованию доходов от замороженных активов России нет никаких накладок, заявила Reuters глава Минфина США Джанет Йеллен.
«Все выглядит довольно хорошо. Я не видела каких-либо накладок, но есть некоторые моменты, в которых нужно разобраться», — сказала она. Йеллен выразила надежду, что ее коллеги смогут прийти к согласию, чтобы представить свое предложение на июньском саммите объединения, который пройдет в Италии.
Financial Times ранее сообщила, что США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Так, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом. По данным Bloomberg, страны G7 в целом поддержали идею США.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценил объем этих средств примерно в €276,7 млрд. Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В МИД страны предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.
Президент России Владимир Путин 23 мая подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
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