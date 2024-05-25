Минфин США оценил ход переговоров G7 по замороженным активам России

Йеллен: переговоры по замороженным активам России в G7 идут без накладок

При обсуждении внутри G7 плана по использованию доходов от замороженных активов России нет никаких накладок, заявила Reuters глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Все выглядит довольно хорошо. Я не видела каких-либо накладок, но есть некоторые моменты, в которых нужно разобраться», — сказала она. Йеллен выразила надежду, что ее коллеги смогут прийти к согласию, чтобы представить свое предложение на июньском саммите объединения, который пройдет в Италии.

Financial Times ранее сообщила, что США предлагают предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от заблокированных российских активов. Так, Киев сможет получить $50 млрд помощи уже этим летом. По данным Bloomberg, страны G7 в целом поддержали идею США.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €260 млрд активов Центробанка России. Российский Минфин в 2022 году оценил объем этих средств примерно в €276,7 млрд. Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В МИД страны предупредили, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

Президент России Владимир Путин 23 мая подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.