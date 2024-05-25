США приняли участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

Специалисты Минобороны США присоединились к учениям по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, которые прошли в Ереване, сообщает Совет безопасности Армении.

По данным ведомства, учения прошли с 20 по 24 мая. Их цель — оценить текущую готовность к реагированию на угрозы и выявить пробелы.

«Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения при координации аппарата Совбеза Армении и при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США», — говорится в публикации.

Это не первые совместные учения стран. Так, осенью 2023 года в Армении прошли учения Eagle Partner 2023 совместно с США. В Кремле они «вызвали настороженность». При этом зимой 2023 года Ереван отказался от учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» с участием российской армии, летом — от маневров в Белоруссии.

В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ, в мае — прекратила финансировать его деятельность. Москва заявляла о готовности к диалогу с Ереваном по вопросу дальнейшего членства в организации как в формате диалога стран, так и в рамках ОДКБ.