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Общество ,  
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Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 31 градуса, следует из прогноза Гидрометцентра. По данным синоптиков, это произойдет в четверг, 30 мая.

Согласно данным Gismeteo, на грядущей неделе самым теплым днем в столице станет пятница, 31 мая, с температурой плюс 28 градусов.

Похожий прогноз дал сервис RU-METEO, по его данным, температура в Московском регионе поднимется до плюс 29 градусов в воскресенье, 2 июня.

Вильфанд рассказал о приходе в Москву летней погоды
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

После необычно теплого апреля в начале мая регионы России столкнулись с резким похолоданием. В Москве несколько раз выпал снег, в городе снова включали отопление.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально холодную погоду редким столкновением циклона и антициклона.

Синоптик рассказал 20 мая, что к выходным на этой неделе температура воздуха в Москве прогреется до плюс 27 градусов, отметив, что погода будет напоминать летнюю.

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