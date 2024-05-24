Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 31 градуса, следует из прогноза Гидрометцентра. По данным синоптиков, это произойдет в четверг, 30 мая.
Согласно данным Gismeteo, на грядущей неделе самым теплым днем в столице станет пятница, 31 мая, с температурой плюс 28 градусов.
Похожий прогноз дал сервис RU-METEO, по его данным, температура в Московском регионе поднимется до плюс 29 градусов в воскресенье, 2 июня.
После необычно теплого апреля в начале мая регионы России столкнулись с резким похолоданием. В Москве несколько раз выпал снег, в городе снова включали отопление.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномально холодную погоду редким столкновением циклона и антициклона.
Синоптик рассказал 20 мая, что к выходным на этой неделе температура воздуха в Москве прогреется до плюс 27 градусов, отметив, что погода будет напоминать летнюю.
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