Байден поручил выделить Украине помощь на $400 млн

Бронеавтомобиль MRAP (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент США Джо Байден распорядился передать Украине военную помощь в размере $400 млн, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее источники Politico рассказали, что в новый пакет войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — пойдут на восполнение запасов США. Документ не могли согласовать с сентября 2023 года.

Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.