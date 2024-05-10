Байден поручил выделить Украине помощь на $400 млн
Президент США Джо Байден распорядился передать Украине военную помощь в размере $400 млн, сообщает пресс-служба Белого дома.
Ранее источники Politico рассказали, что в новый пакет войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
В конце апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — пойдут на восполнение запасов США. Документ не могли согласовать с сентября 2023 года.
Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.
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