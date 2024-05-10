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Военная операция на Украине ,  
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Байден поручил выделить Украине помощь на $400 млн

Белый дом: Байден поручил передать Украине $400 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Бронеавтомобиль MRAP
Бронеавтомобиль MRAP (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент США Джо Байден распорядился передать Украине военную помощь в размере $400 млн, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее источники Politico рассказали, что в новый пакет войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Politico узнало содержание нового пакета помощи США Украине на $400 млн
Политика
Фото:Eloisa Lopez / Reuters

В конце апреля Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — пойдут на восполнение запасов США. Документ не могли согласовать с сентября 2023 года.

Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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