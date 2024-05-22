В ДНР сообщили о первой атаке ВСУ на республику с помощью ATACMS
Удар украинских военных по городу Моспино в ДНР стал первой атакой ВСУ на территорию республики с применением ракеты MGM-140 ATACMS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным властей республики, удар по Моспино был нанесен днем 22 мая с помощью MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей — четверо мужчин и две женщины.
Кроме того, в Кировском районе Донецка с беспилотника был сброшен боеприпас, один мужчина получил ранение, рассказал глава республики. Кировский район Макеевки попал под обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS, пострадала женщина. В селе Красная Поляна Волновахского района в результате атаки также ранена женщина.
ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ракета MGM-140А оснащена кассетной боевой частью М39, снаряженную суббоеприпасами M74. Каждая ракета MGM-140А снабжена приблизительно 950 суббоеприпасами, ее дальность стрельбы — до 165 км.
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