В ДНР сообщили о первой атаке ВСУ на республику с помощью ATACMS

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Удар украинских военных по городу Моспино в ДНР стал первой атакой ВСУ на территорию республики с применением ракеты MGM-140 ATACMS. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным властей республики, удар по Моспино был нанесен днем 22 мая с помощью MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей — четверо мужчин и две женщины.

Кроме того, в Кировском районе Донецка с беспилотника был сброшен боеприпас, один мужчина получил ранение, рассказал глава республики. Кировский район Макеевки попал под обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS, пострадала женщина. В селе Красная Поляна Волновахского района в результате атаки также ранена женщина.