Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, их полет прошел без проблем, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Его слова приводит ТАСС.
«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», — отметил Путин. Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработали в США.
Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли.
Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в произошедшем США, поскольку санкции, введенные американской стороной, привели к отсутствию запасных частей для вертолетов. В ответ в администрации США заявили, что обвинения в какой-либо причастности к гибели Раиси — нелепы.
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