Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, их полет прошел без проблем, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», — отметил Путин. Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработали в США.

Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в произошедшем США, поскольку санкции, введенные американской стороной, привели к отсутствию запасных частей для вертолетов. В ответ в администрации США заявили, что обвинения в какой-либо причастности к гибели Раиси — нелепы.