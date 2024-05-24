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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси

Путин: делегация Раиси летела на российских вертолетах, они успешно приземлились
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, их полет прошел без проблем, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», — отметил Путин. Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработали в США.

В Иране похоронили погибшего при крушении вертолета президента Раиси
Политика
Фото:Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в произошедшем США, поскольку санкции, введенные американской стороной, привели к отсутствию запасных частей для вертолетов. В ответ в администрации США заявили, что обвинения в какой-либо причастности к гибели Раиси — нелепы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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