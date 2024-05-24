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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове произошел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — написал он, не уточнив, где именно он произошел.

Терехов рекомендовал гражданам быть осторожными. О взрывах также сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Появились кадры последствий удара по инфраструктуре под Харьковом
Политика

В мае российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина рискует потерять Харьков, если не получит новые системы Patriot. Россия осуждает западные поставки вооружений, отмечая, что они лишь затянут конфликт, но не решат его исхода.

В ночь на 24 мая, как уточнила компания «Украинская железная дорога», по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области пришелся удар. Пути, здания и грузовые вагоны получили повреждения, отметили в организации. Пострадавших не было.

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