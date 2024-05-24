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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 67 сдавшихся в плен украинцев за неделю

Минобороны: 67 украинских военнослужащих сдались в плен России за неделю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В течение недели с 18 по 24 мая в плен России сдались 67 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны в сводке.

Как уточнили в ведомстве, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались на линии боевого соприкосновения.

На позапрошлой неделе, 10 мая, военные российской группировки войск «Север» взяли в плен солдат, служащих в формировании «Кракен», созданном при участии признанного в России террористической организацией и запрещенного полка «Азов». Это также произошло на линии боевого соприкосновения — в Харьковской области.

Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев

В мае на харьковском направлении усилилось российское наступление. В этом же месяце Украина и Россия не сообщили ни об одном обмене пленными или телами погибших. В апреле Киев вернул около 250 тел военных, Россия — 23. 8 февраля прошел обмен пленными по формуле «100 на 100».

23 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину забрать в рамках обмена пленными 500 своих военных. Она отметила, что на протяжении нескольких месяцев не удается добиться вернуть их родным и близким. Омбудсмен добавила, что список был отправлен ее украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу «с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов».

Лубинец не стал комментировать список, но позже сказал, что ситуация с обменом украинцев «сложная». Он обвинил в этом Россию, которая, по словам омбудсмена, «блокирует этот процесс и отказывается утверждать списки», которые Украина предоставляет российской стороне для обменов.

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Теги
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