Военные России сбили два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У» за неделю

За неделю российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ и восемь ракет SCALP-EG

Фото: Минобороны РФ

В период с 18 по 24 мая российские военные сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины и восемь крылатых ракет SCALP-EG французского производства, сообщили в недельной сводке в Минобороны.

Российские военнослужащие также сбили 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, которые производят во Франции, и 13 американских противорадиолокационных ракет HARM.

Помимо этого, военные подразделения России уничтожили 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 беспилотников.

После начала военной операции приграничные регионы — Белгородская, Курская и Брянская области — подверглись атакам со стороны Украины. В последние месяцы по Белгородской области стали часто бить снарядами и ракетами Vampire, «Точка-У» и «Ольха». Только за ночь на 23 мая над регионом сбили 32 снаряда РСЗО Vampire.

За ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, также в Черном море уничтожили три безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова. Об атаке на Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов, он сообщил о двух погибших в Симферопольском районе в результате атаки.