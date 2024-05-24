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Военная операция на Украине ,  
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За неделю российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ и восемь ракет SCALP-EG

Военные России сбили два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У» за неделю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В период с 18 по 24 мая российские военные сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины и восемь крылатых ракет SCALP-EG французского производства, сообщили в недельной сводке в Минобороны.

Российские военнослужащие также сбили 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer, которые производят во Франции, и 13 американских противорадиолокационных ракет HARM.

Помимо этого, военные подразделения России уничтожили 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 беспилотников.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции приграничные регионы — Белгородская, Курская и Брянская области — подверглись атакам со стороны Украины. В последние месяцы по Белгородской области стали часто бить снарядами и ракетами Vampire, «Точка-У» и «Ольха». Только за ночь на 23 мая над регионом сбили 32 снаряда РСЗО Vampire.

За ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, также в Черном море уничтожили три безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова. Об атаке на Крым сообщил глава региона Сергей Аксенов, он сообщил о двух погибших в Симферопольском районе в результате атаки.

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Теги
Минобороны ATACMS РСЗО МиГ-29 ВСУ Украина
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