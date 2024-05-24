В Белгородской области объявили ракетную опасность
На территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Находящихся дома граждан глава области призвал не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, просят спуститься в укрытие.
О возможности ракетного удара также сообщили в региональном МЧС.
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 23 мая над регионом перехватили минимум семь беспилотников.
22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль на заправке на въезде в город Грайворон. В результате взрыва полностью сгорела машина и выгорел навес АЗС. Пострадал заправщик, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В тот же день в селе Беленькое из-за атаки с воздуха погиб мужчина — он получил множественные осколочные ранения.
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