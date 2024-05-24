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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Находящихся дома граждан глава области призвал не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Тех, кто находится на улице, просят спуститься в укрытие.

О возможности ракетного удара также сообщили в региональном МЧС.

Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 23 мая над регионом перехватили минимум семь беспилотников.

22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль на заправке на въезде в город Грайворон. В результате взрыва полностью сгорела машина и выгорел навес АЗС. Пострадал заправщик, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В тот же день в селе Беленькое из-за атаки с воздуха погиб мужчина — он получил множественные осколочные ранения.

В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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