Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон был сбит около 21:00. Подробностей Минобороны не привело.

Это как минимум седьмой беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за последние сутки. Ранее Минобороны отчиталось, что в течение ночи над регионом было сбито три дрона, столько же перехватили за день.

Утром над хутором Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области был сбит один беспилотник самолетного типа. В результате его падения и взрыва был разрушен второй этаж частного жилого дома, погибла женщина.

В селе Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал школу. В здании повреждена крыша и выбиты окна. Никто не пострадал.