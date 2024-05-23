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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон был сбит около 21:00. Подробностей Минобороны не привело.

Это как минимум седьмой беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за последние сутки. Ранее Минобороны отчиталось, что в течение ночи над регионом было сбито три дрона, столько же перехватили за день.

За ночь над Белгородской областью сбили 32 снаряда РСЗО Vampire
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Фото:Global Look Press

Утром над хутором Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области был сбит один беспилотник самолетного типа. В результате его падения и взрыва был разрушен второй этаж частного жилого дома, погибла женщина.

В селе Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал школу. В здании повреждена крыша и выбиты окна. Никто не пострадал.

Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью
Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью

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Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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