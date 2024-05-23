Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дрон был сбит около 21:00. Подробностей Минобороны не привело.
Это как минимум седьмой беспилотник, уничтоженный над Белгородской областью за последние сутки. Ранее Минобороны отчиталось, что в течение ночи над регионом было сбито три дрона, столько же перехватили за день.
Утром над хутором Красный Восток в Яковлевском городском округе Белгородской области был сбит один беспилотник самолетного типа. В результате его падения и взрыва был разрушен второй этаж частного жилого дома, погибла женщина.
В селе Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал школу. В здании повреждена крыша и выбиты окна. Никто не пострадал.
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