Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке машины на въезде в Грайворон

Дрон-камикадзе атаковал машину на заправке в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль на заправке, расположенной на въезде в белгородский город Грайворон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва полностью сгорела машина и выгорел навес АЗС. Пострадал заправщик — его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Грайворон расположен в нескольких километрах от границы с Украиной.

После начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Утром 22 мая силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Шебекино. Пострадала женщина, ее доставили в больницу со слепыми осколочными ранениями руки и ноги.