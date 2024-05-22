Дрон-камикадзе атаковал машину на заправке в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль на заправке, расположенной на въезде в белгородский город Грайворон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате взрыва полностью сгорела машина и выгорел навес АЗС. Пострадал заправщик — его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.
Грайворон расположен в нескольких километрах от границы с Украиной.
После начала военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Утром 22 мая силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Шебекино. Пострадала женщина, ее доставили в больницу со слепыми осколочными ранениями руки и ноги.
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