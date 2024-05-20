В СНБО Украины заявили о понимании, что конфликт закончится переговорами

Ситуация на фронте сложная, но катастрофы нет, оценили в СНБО Украины. Секретарь Литвиненко напомнил, что Киев хочет не перемирия на два года, а прочного мира. Москва требует признать ее суверенитет над новыми регионами

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Конфликт Москвы и Киева завершится переговорами, на Украине это ясно понимают, и для этого была предложена «формула мира» президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, его слова передает пресс-служба ведомства на сайте.

«Но мы нуждаемся не в перемирии на два года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности. Сделки по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7, — без малейшего сомнения, важный шаг», — сказал он.

Литвиненко признал, что Украина не вступит в НАТО завтра, но даже получение приглашения в альянс «охладит много горячих голов» в России и поможет деэскалировать ситуацию. Положение ВСУ на фронте крайне сложное, но «далеко не катастрофичное», украинская армия продолжает «тяжелые изнурительные бои», заключил он.

Москва и Киев сходятся в желании завершить конфликт мирными переговорами, но их условия для возобновления переговоров существенно различаются. Российские власти отказываются изучать любой план урегулирования, где не признается суверенитет Москвы над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти требуют восстановления границ 1991 года, но согласны начать диалог после выхода на границы 24 февраля 2022.

По мнению российского президента Владимира Путина, главной проблемой урегулирования является вопрос надежности гарантий, которые получит Россия от Запада. Он уверен, что устанавливаемые западными странами правила «меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает». В числе главных вопросов Путин называл нейтральный статус Украины, подразумевающий ее отказ от атлантической интеграции.