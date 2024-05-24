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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор
Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Политика

Накануне утром Богомаз заявил об атаке дрона-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Удар был нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате пострадал водитель трактора, он получил легкую контузию. Трактор также был поврежден.

Утром 22 мая был уничтожен БПЛА над Навлинским районом, писал глава региона в телеграм-канале. Днем ранее там же также был сбит дрон.

Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области
Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области

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Теги
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
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