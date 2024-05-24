Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор
Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
Накануне утром Богомаз заявил об атаке дрона-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Удар был нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате пострадал водитель трактора, он получил легкую контузию. Трактор также был поврежден.
Утром 22 мая был уничтожен БПЛА над Навлинским районом, писал глава региона в телеграм-канале. Днем ранее там же также был сбит дрон.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования