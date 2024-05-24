Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор

Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Накануне утром Богомаз заявил об атаке дрона-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа. Удар был нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате пострадал водитель трактора, он получил легкую контузию. Трактор также был поврежден.

Утром 22 мая был уничтожен БПЛА над Навлинским районом, писал глава региона в телеграм-канале. Днем ранее там же также был сбит дрон.